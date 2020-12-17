Плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море

Он предназначен для российских десантников.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел испытания в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

По словам директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, танк подвергся экстремальным проверкам в море с температурой воздуха до +40 градусов. "Спрут-СДМ1" предназначен для российских десантников.

В ходе испытаний он показал высокие водоходные качества в Черном море при волнении до трех баллов, тем самым доказав свою надежность на плаву. На начало 2021 года намечены испытания в условиях низких температур.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" был разработан на базе версии "Спрут-СД". Он вооружен танковой пушкой калибра 125 мм. Без дозаправки танк может совершать марши на расстояние 500 км,

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Видео: Ростех