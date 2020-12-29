Источник рассказал об успехах в испытании танков Т-90М

Эксперт назвал преимущества новейших российских танков.

Источник рассказал об успехах в испытании новейших Т-90М. Журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственного эксперта уточнили, что военные уже проверили способности танков во время учебно-боевой сетецентрической операции. Спикер объяснил, что в числе преимуществ российской техники, которая поступает в войска с 2020 года, наличие аппаратуры для единой системы управления тактического звена. Она позволяет обмениваться сведениями в онлайн-режиме.

Способность новых танков Т-90М, оснащенных аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях, в том числе в обстановке радиоэлектронных помех собеседник агентства

Эксперт напомнил, что по результатам проведенного тестирования танков было зафиксировано увеличение боевой эффективности сил и средств, подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий благодаря ЕСУ ТЗ. Система делает участников сражения частью сети, в которую включены различные разведывательные средства, комплексы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, АСУ.

Плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море.

Фото: Минобороны России