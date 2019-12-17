Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году

Оружие сменит винтовку, принятую на вооружение еще в 60-ых годах.

Государственные испытания новейшей снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. По словам чиновника, сейчас в армии используется оружие, принятое еще в 1960-ых годах. Кроме СВД, ряд силовых структур имеют на вооружении винтовку т-5000 "Точность".

Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года Бекхан Оздоев, представитель "Ростеха"

Эксперт уточнил, что главной особенностью нового "Уголька" станет использование отечественных материалов и комплектующих для него, а также прицелов и боеприпасов.

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Фото: Piter.tv