Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Глава РФ посетил полигон Западного военного округа.

Российский президент Владимир Путин сделал несколько выстрелов из отечественной снайперской винтовки Драгунова на полигоне в Рязанской области. Днем 20 октября глава государства посетил с рабочим визитом место обучения Западного военного округа, на котором тренируются те, кто призван в рамках частичной мобилизации. Политику показали проведение учебных стрельб, после чего гость сам надел защитные наушники и очки, решив произвести несколько выстрелов по мишени из положения лежа. На полигоне российскому лидеру рассказали о том, что стрельба со снайперских позиций ведется с расстояния 300 метров. Узнать о том, ликвидирована ли цель или нет, можно при помощи удара гонга. Владимир Путин также пообщался с одним из мобилизованных, который ранее проходил службу в армии. Политик спросил у него успел ли он восстановить навыки и чувствует ли себя уверено на полигоне.

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Фото и видео: Минобороны России