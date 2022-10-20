Двух украинок выгнали из ресторана в Париже со словами "Да здравствует Путин"

Менеджер ресторана объяснил действия сотрудникам тем, что девушки не собирались делать заказ.

Двух украинок выгнали из ресторана в Париже со словами в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. На опубликованных кадрах сотрудник заведения неоднократно повторял фразу "Да здравствует Путин", после чего предложил девушкам покинуть место. Позже менеджер ресторана объяснил действия сотрудникам тем, что те не собирались делать заказ, а просто хотели воспользоваться уборной.

Заместитель мэра Парижа назвал инцидент неприемлемым. Он также отметил, что владельцы ресторана понесут за это ответственность.

Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и обстреливает территорию России

Видео: Twitter / Jean-Luc Romero-Michel