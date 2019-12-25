Об улучшениях самоходной пушки рассказали в "Ростехе".

Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Чиновник уточнил, что самоходная пушка 2С7М "Малка" получит новые боеприпасы, в том числе и управляемые. Первую улучшенную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре 2020 года.

Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику Бекхан Оздоев, представитель "Ростеха"

Напомним, что пушка 2С7М "Малка" - это обновленный вариант орудия 2С7 "Пион". Последнее создавалось в 1980-ых годах. До настоящего времени пушка считается одной из самых мощных в мире.

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Фото: Минобороны России