"Ростех" просит правительство о поддержке вагоностроения

Владимир Артяков напомнил об устаревании вагонов.

Государственная корпорация "Ростех" просит правительство о поддержке отечественного вагоностроения. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил заместитель главы Владимир Артяков.

Надо уже рассматривать вопрос о сокращении, а может быть, даже об изъятии из оборотов старых вагонов, чтобы производить инновационные вагоны с большей грузоподъемностью, тем самым улучшив состояние логистики на железной дороге Владимир Артяков, замглавы "Ростеха"

Эксперт подчеркнул, что госкорпорация изымает вагоны, которые могут привести к аварии и меньшей загрузке подвижных составов. При этом "Ростех" планирует сохранить ранее определенную тарифную политику. Артяков заметил, что в отрасли вагоностроения складывается негативная ситуация. С учетом распространения коронавируса и сужения возможностей для реализации перевозок, как внутренних, так и внешних, формируются проблемы у производителей.

Первый замглавы "Ростеха" опроверг данные об отсутствии заказов на 2021 год у "Уралвагонзавода". Он добавил, что объем заказов продукции составляет около семи тысяч инновационных вагонов. В рамках контрактов корпорация получит 22 млрд рублей.

"Ростех" построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями.

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