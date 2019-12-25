Накануне данный самолет перевели из цеха окончательной сборки.

"Ростех" построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Речь идёт о лайнере МС-21-310, которые производит корпорация "Иркут". Накануне данный самолет перевели из цеха окончательной сборки. Сейчас он находится в летно-испытательном подразделение Иркутского авиационного завода.

Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха"

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