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"Ростех" построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями
Сегодня, 16:56
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matveyvn

"Ростех" построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями

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Накануне данный самолет перевели из цеха окончательной сборки.

"Ростех" построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Речь идёт о лайнере МС-21-310, которые производит корпорация "Иркут". Накануне данный самолет перевели из цеха окончательной сборки. Сейчас он находится в летно-испытательном подразделение Иркутского авиационного завода.

Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня.

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха"

Ранее у москвича за долги арестовали реактивный самолёт.

Фото: pixabay.com

Теги: мс-21, ростех, самолеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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