ЦНИИТОЧМАШ создает новый тренировочный патрон.

"Ростех" разработает новый не травмирующий патрон с цветной пулей. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Известно, что новый патрон будет иметь тренировочное значение. Он будет использоваться в учебно-тренировочном самозарядном пистолете.

Пули не будут причинять тяжкого вреда здоровью человека при условии обязательной защиты наиболее травмируемых частей тела и болевых точек. Они будут содержать маркирующий состав красного, синего или желтого цветов, следы от которого должны удаляться обычными моющими средствами сообщение ЦНИИТОЧМАШ

Эксперты уточнили, что новый патрон унифицируют с боевым пистолетным патроном "9 мм Lager" и канадским Simunition FX. Для тренировочного патрона введены пониженные требования к удельной энергии пули.

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