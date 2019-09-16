Блогер смог выстрелить из автомата в трех экстремальных ситуациях.

Автомат Калашникова испытали водой, холодом и пылью. Ролик опубликован на YouTube-канале Gilza. Специалисты уточнили, что оружие проверялось в экстремальных условиях. Автору проекта удалось пострелять из АК-74М после испытаний в сложных климатических условиях. Для него были воссозданы условия сильного мороза, тропического дождя и повышенного загрязнения пылью. Обстановка смоделирована на специальном оборудовании ЦНИИточмаш.

Первым тестом стало прохождение испытания в условиях повышенной влажности. Автомат смог выстрелить. Сразу после этого оружие поместили в камеру с температурой ниже 50 градусов по Цельсию. Автомат также не подвел стрелка. В рамках третьего этапа оружие сначала прошло через пылевой поток, а затем оказалось помещено во влагу. В результате ствол оказался заполнен грязью.

Это одно из самых жестких испытаний блогер Gilza

Даже при последнем тестем автомат показал свою эффективность.

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Видео: YouTube / Gilza