Минобороны предложило доработать автомат АМ-17 для военных летчиков

Сергей Шойгу предложил "Калашникову" доработать оружие, чтобы оно подходило для экипажей Су-35 и Су-57.

Минобороны России предложило доработать автомат АМ-17 разработчикам "Калашникова". В оборонном ведомстве заявили, что надеются, что данное оружие смогут применять военные летчики. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу посетил международный военно-технический форум "Армия-2020", на котором осмотрел стрелковое оружие в павильоне концерна.

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По словам чиновника, автоматом должны пользоваться экипажи истребителей Су-35 и Су-57. Для этого необходимо сделать так, чтобы АМ-17 мог поместиться в ранец летчика. Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заметил, что сначала автомату предстоит пройти государственные испытания.

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Видео: YouTube / Калашников