Глава Минобороны заинтересовался возможностями "Сапсан-Конвоя" от концерна "Автоматика".

Сергей Шойгу заявил, что новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию. Об этом глава Минобороны рассказал во время осмотра экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020". Чиновник заинтересовался новыми беспилотными комплексами "Сапсан-Конвой", созданными для боевых задач армии.

У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он у вас готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических учениях "Кавказ-2020". Если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что "Сапсан-Конвой" относится к семейству мобильных многофункциональных систем противодействия БПЛА. Разработкой аппарата занимались представители концерна "Автоматика". Комплекс необходим для противодействия дронам противника, а также их обнаружения и радиоподавления каналов навигационной спутниковой системы.

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