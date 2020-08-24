Минобороны РФ подпишет контракты более чем на триллион рублей

Сергей Шойгу заключит контракты с предприятиями ОПК на сумму в 1,1 трлн рублей.

Минобороны России подпишет контракты более чем на триллион рублей. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Специалист отметил, что все соглашения с предприятиями оборонно-промышленными комплекса будут заключены в рамках форума "Армия-2020". В общей сложности военные подпишут 39 договоров.

Шойгу отметил, что сейчас Минобороны России переходит от покупки единичных экземпляров техники и мелких партий к крупным закупкам. В рамках одного государственного контракта могут закупаться по 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов.

В 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей.

Видео: Youtube/Минобороны России