Внутренние силы России получат новый пистолет ПЛК-15.

Раскрыта замена пистолета Макарова. Об этом журналистам из ИА "Красная весна" рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов. Специалист объяснил, что завершились испытания ПЛК-15. Запуск в серийное производство данного оружия запланирован на ноябрь 2020 года. После этого пистолет примут на вооружение в МВД и другие силовые ведомства.

ПЛК-15 заменит собой пистолет Макарова. Впервые оружие представлено в 2015 году на форуме "Армия". Пистолет создавался под руководством инженера Дмитрия Лебедева.

Напомним, что пистолет Макарова разработан в 1948 году советским конструктором Николаем Макаровым. Оружие принято на вооружение в 1951 году.

"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны.

Видео: YouTube / WarGonzo