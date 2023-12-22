Нападавшие в "Крокусе" были вооружены АК и имели большое количество боеприпасов

В СК РФ показали оперативные действия на месте вчерашнего теракта.

Неизвестные преступники,, устроившие теракт на территории подмосковного "Крокус сити холла", были вооружены тюнингованными автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и снарядов в этому оружию. Дополнительно оперативниками обнаружены разгрузки со снаряженными обоймами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета страны. Специалисты из надзорного ведомства распространили по социальным сетям кадры с места работы. В СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла слухи о том, что на телах погибших людей находились взрывные устройства.

Неправда. Не могу такого подтвердить. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости