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Нападавшие в "Крокусе" были вооружены АК и имели большое количество боеприпасов

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В СК РФ показали оперативные действия на месте вчерашнего теракта.

Неизвестные преступники,, устроившие теракт на территории подмосковного "Крокус сити холла", были вооружены тюнингованными автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и снарядов в этому оружию. Дополнительно оперативниками обнаружены разгрузки со снаряженными обоймами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета страны. Специалисты из надзорного ведомства распространили по социальным сетям кадры с места работы. В СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла слухи о том, что на телах погибших людей находились взрывные устройства.

Неправда. Не могу такого подтвердить.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области.

 

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: автомат калашникова, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Тема дня, Терроризм, Новости России,

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