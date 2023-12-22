СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов украинскими войсками Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в регионы с помощью вооружения, которое имеет "высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства". Петренко напомнила, что в четверг, 14 марта, в результате украинской атаки в Белгороде уничтожены два автомобиля. В результате инцидента погибли мужчина и женщина. Также несколько человек получили ранения.
Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 360 выявленных целей ВСУ.
Видео: Telegram / Следком
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