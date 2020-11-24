Экс-глава аппарата Чемезова может сменить Чубайса в "Роснано"

В "Роснано" заявили, что о назначении Куликова им ничего неизвестно.

Экс-глава аппарата главы "Ростеха" Сергея Чемезова может сменить Анатолия Чубайса на посту главы "Роснано". Речь о зампреде коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшем топ-менеджере "Ростеха" Сергее Куликове. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к правительству.

Известно, что в результате управленческой реформы, анонсированной премьером Мишустиным, "Роснано" перейдёт под управление ВЭБ.РФ. Источники издания рассказывают, что Чубайсу предложат новую должность.

При этом в "Роснано" заявили, что о назначении Куликова им ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что Ростех отрицает, что пожары в больницах были вызваны аппаратами ИВЛ.

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