Ростех отрицает, что пожары в больницах были вызваны аппаратами ИВЛ

Несчастные случаи могли произойти из-за человеческого фактора.

Возгорание аппаратов ИВЛ в больницах произошло из-за подхода к их использованию. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.

При исследовании специалисты выявили, что причина пожаров в больницах Москвы и Петербурга заключалась не в работе именно этих ИВЛ "Авента-М". Артяков уверен, что аппарат "Уральского приборостроительного завода" эксплуатируется эффективно.

Компания продолжает осуществлять поставки в обычном режиме.

Напомним, то 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Он унес жизни шести пациентов из отделения реанимации. Предполагалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов электрооборудования. Ранее, 9 мая, пожар произошел в московской больнице. Один человек погиб.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV