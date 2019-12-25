  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На выставке "Интерполитех-2020" показали новую мультикалиберную снайперскую винтовку
Сегодня, 13:35
70
lesjasap

На выставке "Интерполитех-2020" показали новую мультикалиберную снайперскую винтовку

0 0

ДВЛ-10М3 создавалась специалистами Lobaev Arms.

На выставке "Интерполитех-2020" показали новую мультикалиберную снайперскую винтовку ДВЛ-10М3. Оружие создано российской компанией Lobaev Arms. Винтовка представлена сотрудниками "Рособоронэкспорт", входящий в состав "Ростеха". По данным специалистам, оружие имеет ствол с длиной 500 мм, а эффективная дальность стрельбы достигает расстояния до одного километра. При этом масса оружия снижена до 4,5 кг по сравнению с предыдущими разработками.

ДВЛ-10М3 отличается очень хорошей кучностью стрельбы, которая не превышает 0,38 угловой минуты

Александр Слободянюк, старший эксперт "Рособоронэкспорта"

Эксперт уточнил, что на винтовку может устанавливаться глушитель и стволы различного калибра: 7,62х51 мм (.308 Winchester), 6,5 x 47 мм Lapua, 6,7 мм Federal.

Напомним, что XXIV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2020" проводится в Москве на территории ВДНХ с 20 по 23 октября.

"Рособоронэкспорт" начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС.

Фото: Piter.tv

Теги: lobaev arms, вднх, интерполитех-2020, рособоронэкспорт, снайперская винтовка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии