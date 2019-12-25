ДВЛ-10М3 создавалась специалистами Lobaev Arms.

На выставке "Интерполитех-2020" показали новую мультикалиберную снайперскую винтовку ДВЛ-10М3. Оружие создано российской компанией Lobaev Arms. Винтовка представлена сотрудниками "Рособоронэкспорт", входящий в состав "Ростеха". По данным специалистам, оружие имеет ствол с длиной 500 мм, а эффективная дальность стрельбы достигает расстояния до одного километра. При этом масса оружия снижена до 4,5 кг по сравнению с предыдущими разработками.

ДВЛ-10М3 отличается очень хорошей кучностью стрельбы, которая не превышает 0,38 угловой минуты Александр Слободянюк, старший эксперт "Рособоронэкспорта"

Эксперт уточнил, что на винтовку может устанавливаться глушитель и стволы различного калибра: 7,62х51 мм (.308 Winchester), 6,5 x 47 мм Lapua, 6,7 мм Federal.

Напомним, что XXIV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2020" проводится в Москве на территории ВДНХ с 20 по 23 октября.

"Рособоронэкспорт" начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС.

Фото: Piter.tv