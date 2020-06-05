На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"

Гендиректор Lobaev Arms рассказал о преимуществах "Доминатора" и "Антиматерии".

На научно-техническом форуме "Армия-2020" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. По словам эксперта, образец нового оружия оснащен уникальной системой снижения демаскирующих факторов.

На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия", причем "Доминатор" на выставке мы покажем впервые Владислав Лобаев, гендиректор Lobaev Arms

Специалист рассказал, что на данный момент основным врагом снайпера во время боевых действий является вспышка и нагрев ствола, а не звук. Новая систем в российских винтовках позволит снизить негативные факторы при стрельбе.

Напомним, что дальнобойность "Доминатора" составляет 1600 метров. В компактной версии оружия "Антиматерии" (при длине ствола 500 мм и весе 5,7 кг) дальнобойность составляет – 1200 метров.

Форум "Армия" в 2020 году состоится с 23 по 28 августа на территории подмосковной Кубинки.

В Британии восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак".

Видео: YouTube / Минобороны России