На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"

На научно-техническом форуме "Армия-2020" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. По словам эксперта, образец нового оружия оснащен уникальной системой снижения демаскирующих факторов.
На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия", причем "Доминатор" на выставке мы покажем впервые
Владислав Лобаев, гендиректор Lobaev Arms
Специалист рассказал, что на данный момент основным врагом снайпера во время боевых действий является вспышка и нагрев ствола, а не звук. Новая систем в российских винтовках позволит снизить негативные факторы при стрельбе.
Напомним, что дальнобойность "Доминатора" составляет 1600 метров. В компактной версии оружия "Антиматерии" (при длине ствола 500 мм и весе 5,7 кг) дальнобойность составляет – 1200 метров.
Форум "Армия" в 2020 году состоится с 23 по 28 августа на территории подмосковной Кубинки.
В Британии восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак".
Видео: YouTube / Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все