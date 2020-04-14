В Британии восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак"

Иностранные эксперты отметили дальность стрельбы нового оружия из РФ.

В Великобритании восхищены российской снайперской винтовкой "Сумрак". Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на военного эксперта. Специалист считает, что оружие, способное поражать цель на расстоянии в две мили (около трех тысяч метров), действительно может изменить мировые "правила игры". Специалист добавил, что новая винтовка претендует на звание самой смертоносной.

В публикации DM указываются параметры нового российского оружия. Журналисты указали, что однозарядная винтовка весит около 10 кг. Разработчики проверили способность оружия попадать в цель с рекордного расстояния в 4 200 метров. Тесты прошли успешно. Однако даже указанная в статье дальность в 3 тысячи метров в два раза превышает возможности винтовки L115A3, которуе используют в армии Британии. Данное оружие может стрелять на дальность в 1 500 метров.

Эксперты добавили, что для новой винтовки созданы патроны .408 Chey Tac (10,3×77 мм). Они обеспечивают скорость полета пули в 900 метров в секунду. Этот показатель примерно в три раза выше скорости звука. Боеприпас может пробивать рельс с толщиной в три сантиметра, а также бронежилет противника.

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