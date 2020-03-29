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Снайперы из России научились сбивать вертолеты из засады

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О новых навыках, прививаемых военным, рассказало издание "Известия".

В программу подготовки боевых снайперов России включена борьба с вертолетами противников. Как сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, тактику успешно опробовали в ходе учений "Снайперский рубеж", а главным оружием стала крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК.

Отмечается, что для вертолетов атака из такого оружия может быть опаснее, чем огонь зенитных пушек и ракет.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве был найден застреленным снайпер ФСО, служивший в президентской охране. 

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: оружие, россия, снайперы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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