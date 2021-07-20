"Рособоронэкспорт" представит три вида морских дронов на выставке "Флот-2024"

На открытой экспозиции будут представлены безэкипажные катера "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300".

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех"), на этой неделе на выставке "Флот-2024" впервые продемонстрирует новейшие образцы российских безэкипажных катеров, как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

На открытой экспозиции будут представлены безэкипажные катера "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300". Эти новинки будут представлены иностранным заказчикам впервые.

Михеев подчеркнул, что в настоящее время наблюдается тенденция к применению беспилотных технологий в планировании и проведении военных и антитеррористических операций во всех средах, включая надводную и подводную. Он также отметил, что российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, разработали линейку современных безэкипажных катеров, способных нести различную полезную нагрузку. Эти катера "Рособоронэкспорт" впервые представит на салоне "Флот-2024".

Ранее мы сообщили о том, что военно-морской салон "ФЛОТ-2024" ограничит движение транспорта в Кронштадте.

Фото: Telegram / РОСОБОРОНЭКСПОРТ