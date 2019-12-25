Смотритель кронштадтского маяка "Толбухин" рассказал о нападении на него

Мужчина получил несколько ударов ножом в живот.

Смотритель кронштадтского маяка "Толбухин" Дмитрий Масько поделился подробностями нападения на него. По словам мужчины, вечером 18 февраля, трое незнакомцев хотели проникнуть на маяк, который он охраняет. Дмитрий попытался помешать злоумышленникам и получил несколько ударов ножом в живот. Об этом пишет 78.ru.

"Я не видел лиц. На меня напали двое или трое, я не помню", - рассказал смотритель, добавив, что незнакомцы просились в гости с ночевкой.

По словам гида музея маячной службы Ирины Босенко, служба на маяках всегда опасна, особенно зимой, когда встает лед. На маяке "Толбухин" есть разные артефакты, мародеры могут прийти в любое время и навредить смотрителю.

Сейчас потерпевший находится в Городской больнице №40 в тяжелом состоянии с колото-резаной раной брюшной полости. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

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Фото: ВКонтакте / Мы из Кронштадта