Трое незнакомцев ранили ножом начальника маяка в Ленобласти

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаной раной брюшной полости.

Вечером 18 февраля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №40. Медики рассказали о госпитализации 49-летнего мужчины, начальника маяка "Толбухин". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, на мужчину напали трое незнакомцев. Они ранили его ножом в живот. В результате потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с колото-резаной раной брюшной полости.

С места происшествия изъяты 8 бытовых ножей, 2 куртки, 2 бутылки, стакан, 4 стопки, смывы бурого цвета, ружье гладкоствольное 12-го калибра двуствольное, патроны 12-го калибра 18 штук, 10 окурков. Видеонаблюдение возле маяка отсутствует.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что тесть ударил зятя ножом из-за прорыва трубы в Горбунках.

Фото: pixabay.com