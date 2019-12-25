Тесть ударил зятя ножом из-за прорыва трубы в Горбунках

Потерпевший получил ножевое ранение в ногу. Досталось также соседу.

Во вторник, 16 февраля, в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти разгорелся конфликт между зятем и тестем, который закончился поножовщиной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Причиной ссоры между двумя родственниками стал прорыв трубы с водой в квартире у зятя. Мужчина вместе с соседом спустился этажом ниже, где живет тесть, чтобы предупредить о коммунальной аварии. Эта новость не понравилась 64-летнему пенсионеру. Он схватил нож и ударил им в ногу своего зятя. Досталось также соседу, который получил ножевое ранение в грудь.

Потерпевших увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры.

Фото: pixabay.com