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В Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры
Сегодня, 10:32
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Alena_Zinovieva

В Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры

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Потерпевшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 9 февраля, в полицию Кировского района Ленобласти поступила информация о пьяной ссоре между двумя братьями, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел в Кировске, в квартире дома на Северной улице. Братья поссорились во время распития спиртных напитков. В пылу ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им своего оппонента.

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга рабочий стройки упал животом на нож и получил тяжелую травму.

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, пьяная ссора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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