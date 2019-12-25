В Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры

Потерпевшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 9 февраля, в полицию Кировского района Ленобласти поступила информация о пьяной ссоре между двумя братьями, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел в Кировске, в квартире дома на Северной улице. Братья поссорились во время распития спиртных напитков. В пылу ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им своего оппонента.

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.

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Фото: Piter.TV