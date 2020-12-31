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В центре Петербурга рабочий стройки упал животом на нож и получил тяжелую травму
Сегодня, 10:38
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Alena_Zinovieva

В центре Петербурга рабочий стройки упал животом на нож и получил тяжелую травму

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Врачи сомневаются в этой версии развития событий.

Накануне в центре Петербурга 29-летний мужчина, работающий на стройке, при загадочных обстоятельствах получил тяжелую травму живота. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась знакомая пострадавшего. Она рассказала, что возле дома №69 на Лиговском проспекте мужчина упал и напоролся животом на нож.

Врачи сомневаются в этой версии развития событий. Они уверены, что пострадавшего кто-то ударил. В результате его  госпитализировали с проникающим ранением брюшной стенки в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что работник судостроительного предприятия в Отрадном порезал коллегу ножом.

Фото: Piter.TV

Теги: нож, травма живота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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