Смольнинский суд снова продлил арест вдовы рэпера Энди Картрайта

Адвокаты просили выбрать меру, которая не связана с лишением свободы.

Смольнинский районный суд в Петербурге продлил арест вдовы рэпера Энди Картрайта – Марины Кохал. О продлении меры пресечения в отношении обвиняемой в убийстве музыканта 26 декабря рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Срок ареста продлен до 28 февраля 2021 года. Сторона защиты просила избрать домашний арест или иную меру, которая не связана с лишением свободы.

Накануне Санкт-Петербургский городской суд изменил статус Елены Кохал ― тещи убитого рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта). Теперь в деле об убийстве она проходит в качестве подозреваемой, а не обвиняемой.

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти Энди Картрайта.

В июле в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера. Его жена Марина Кохал задержана и подозревается в убийстве. Обвиняемая ранее утверждала, что рэпер умер от передозировки наркотиков, и свою вину не признавала.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга