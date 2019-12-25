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Теща рэпера Энди Картрайта стала подозреваемой вместо обвиняемой в убийстве мужчины
Сегодня, 12:51
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Теща рэпера Энди Картрайта стала подозреваемой вместо обвиняемой в убийстве мужчины

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Обвинение женщине не стали предъявлять.

Санкт-Петербургский городской суд изменил статус Елены Кохал ― тещи убитого рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта). Теперь в деле об убийстве она проходит в качестве подозреваемой, а не обвиняемой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Апелляционную жалобу на постановление Смольнинского районного суда подала сторона защиты. Она просила отменить постановление о продлении срока задержания женщины, так как при оглашении постановления она была в обмороке. 

Прокурор возражал, указал, что отсутствует предмет обжалования, просил производство прекратить. 

При допросе в качестве подозреваемой Кохал отрицала свою причастность к убийству рэпера. В итоге ходатайство следствия было отозвано. Обвинение ей не предъявлялось. 

Кроме изменения статуса женщины в деле постановление районного суда не было изменено.

Напомним, по версии следствия, не позднее 23.40 29.07.2020 Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту во время ссоры убила Александра Юшко. Елена Кохал, ее мать, выступала в качестве пособника. После совершения преступления они расчленили труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения и частично его уничтожили. 

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти Энди Картрайта. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

 

Теги: пособничество, убийство, энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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