Смольный заявил об окончании активной фазы пандемии

Днем в пятницу, 17 июля, чиновники, отвечающие за здравоохранение в Петербурге, собрались в Смольном, чтобы сообщить радостную весть, рассказала "Фонтанка".
В администрации заявили, что активная фаза пандемии пройдена. Присоединившийся замминистра Олег Гриднев также не жалел красивых слов в адрес администрации города. Гриднев отметил, что медицина Петербурга – одна из лучших в стране, сама система на высоком уровне, а организация показала свою эффективность.
Напомним, совсем недавно губернатор объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге, когда как смертность в июне выросла на 55%.
Ранее мы писали, что власти Петербурга будут платить донорам антиковидной плазмы.
Фото: Piter.TV
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