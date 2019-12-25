Смольный заявил об окончании активной фазы пандемии

Чиновники не пожалели лестных эпитетов в свой адрес.

Днем в пятницу, 17 июля, чиновники, отвечающие за здравоохранение в Петербурге, собрались в Смольном, чтобы сообщить радостную весть, рассказала "Фонтанка".

В администрации заявили, что активная фаза пандемии пройдена. Присоединившийся замминистра Олег Гриднев также не жалел красивых слов в адрес администрации города. Гриднев отметил, что медицина Петербурга – одна из лучших в стране, сама система на высоком уровне, а организация показала свою эффективность.

Напомним, совсем недавно губернатор объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге, когда как смертность в июне выросла на 55%.

Ранее мы писали, что власти Петербурга будут платить донорам антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV