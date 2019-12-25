В прошлом месяце в Петербурге умерли 7 тысяч 106 человек.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что смертность в июне выросла на 55% в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные Комитета по делам ЗАГС.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце в Петербурге умерли 7 тысяч 106 человек. Специалисты отмечают, что это на две тысячи больше, чем в 2019 году за аналогичный период.

Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 в Северной столице от коронавируса в июне скончались 987 человек.

Ранее мы сообщали о том, что 20 человек скончались от коронавируса в Петербурге.

Фото:Piter.TV