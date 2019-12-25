Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Глава города полагает, что рост числа заболевших вызван беспечным отношением петербуржцев к ситуации.

В понедельник, 13 июля, губернатор Петербурга выступил на радио и отметил, что число госпитализаций за день на прошлой неделе составляло 250 – 300 человек.

По мнению губернатора, число заболевших растет из-за того, что некоторые горожане беспечно относятся к рекомендациям Роспотребнадзора. Также властей не радуют рестораторы, открывающие залы в обход запретов. Учитывая все это, администрация города должна готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию.

Ранее мы писали, что Беглов заявил, что эпидемия не закончилась, но врачи приобрели опыт.

Фото: Piter.TV