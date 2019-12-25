Беглов заявил, что эпидемия не закончилась, но врачи приобрели опыт

По мнению градоначальника, Петербург постепенно возвращается к обычной жизни.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" оценил ситуацию с коронавирусом в городе. По словам градоначальника, эпидемия в городе еще не закончилась, однако Петербург постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. В частности, федеральные стационары начинают работать по профильной деятельности.

Беглов заявил, что в городе сохраняется объем стационарных коек, которые могут быть развернуты "максимально оперативно". В медицинских учреждениях сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Главным губернатор назвал то, что врачи приобрели ценный опыт.

"Берегите себя, эпидемия не закончилась, но новые стандарты эпидемической безопасности могут сохранить здоровье", - заключил Александр Беглов.

Ранее мы писали, что в Петербурге подвели итоги трех месяцев по борьбе с коронавирусом.

Фото: pixabay.com