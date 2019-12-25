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Власти Петербурга будут платить донорам антиковидной плазмы
Сегодня, 17:16
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Власти Петербурга будут платить донорам антиковидной плазмы

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Плазма используется в Петербурге для лечения тяжелобольных пациентов уже два месяца.

Губернатор Петербурга установил выплаты для петербуржцев, которые сдали плазму для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города. 

Донорами могут выступать люди, которые перенесли заболевание COVID-19. Размер выплат зависит от объема сданной плазмы. Максимально можно получить 5 тыс. рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Петербурга.

В начале июля переболевшие COVID-19 петербуржцы сдали 70 литров плазмы. Лечение при помощи плазмы показало хорошие результаты.

Фото: Piter.TV 

Теги: антиковидная плазма, выплаты, доноры, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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