Смольный не дал сместить Харлашкина с поста генерального директора "Метростроя"

Представители трех комитетов не стали голосовать и заявили, что не поддерживают смену главы компании.

В Смольном не поддержали отставку гендиректора "Метростроя" Сергея Харлашкина. По информации "Фонтанки", соответствующий вопрос совет директоров компании рассматривал 14 августа.

За уход Харлашкина проголосовали четверо представителей "Метростроя", среди которых был и бывший владелец компании Вадим Александров. Три представителя Смольного, напротив, не стали голосовать и письменно сообщили, что не хотят поддерживать смену гендиректора. Противниками выступили зампреды комитета по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по транспорту и комитета имущественных отношений. Также вынужденно воздержался от голосования арестованный экс-глава "Метростроя" Николая Александров, и необходимый для вынесения решения кворум не набрали.

Отмечается, что акционеры "Метростроя" хотят оспорить голосование в суде, считая его нарушенными.

Ранее мы писали, что "Метрострою" разрешили возобновить работы на Красносельско-Калининской ветке.

Фото: krti.gov.spb.ru