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Сергей Харлашкин может покинуть пост главы "Метростроя"
Сегодня, 20:53
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smirenny

Сергей Харлашкин может покинуть пост главы "Метростроя"

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Общее собрание акционеров компании, на котором обсудят вопрос прекращения полномочий Харлашкина, может состояться в сентябре.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что глава "Метростроя" Сергей Харлашкин может сложить свои полномочия. 

Общее собрание акционеров компании может состояться в конце сентября. Издание "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник сообщило, что решение о созыве собрания должен принять совет директоров, который сам еще не собрался. Предложение сменить руководителя поступило от жены экс-директора "Метростроя" и совладельца компании Ольги Александровой. Она владеет 14% акций. С чем связано такое предложение, пока неясно. 

Ранее мы писали, что у "Метростроя" в Петербурге теперь есть конкурент.. 

Фото: krti.gov.spb.ru

Теги: метрострой, сергей харлашкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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