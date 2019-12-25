Сергей Харлашкин может покинуть пост главы "Метростроя"

Общее собрание акционеров компании, на котором обсудят вопрос прекращения полномочий Харлашкина, может состояться в сентябре.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что глава "Метростроя" Сергей Харлашкин может сложить свои полномочия.

Общее собрание акционеров компании может состояться в конце сентября. Издание "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник сообщило, что решение о созыве собрания должен принять совет директоров, который сам еще не собрался. Предложение сменить руководителя поступило от жены экс-директора "Метростроя" и совладельца компании Ольги Александровой. Она владеет 14% акций. С чем связано такое предложение, пока неясно.

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Фото: krti.gov.spb.ru