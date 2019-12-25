Смольный вручил медикам знаки отличия "За доблесть и славу"

Знаки отличия получили девять врачей.

В понедельник, 6 сентября, в стенах БКЗ "Октябрьский" состоялась торжественная церемония, на которой губернатор Петербурга Александр Беглов вручил медикам знаки отличия "За доблесть и славу". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Знаки отличия "За доблесть и славу" получили девять врачей, проявивших мужество во время ковидной пандемии. В настоящее время с вирусом борются 15000 врачей, около 14000 среднего медицинского персонала и 1500 младшего.

Профессиональный праздник врачей отмечался еще 21 июня. Однако из-за ковидных ограничений торжество пришлось перенести. Беглов поблагодарил медиков за труд и мужество во время пандемии.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили коронавирусные выплаты медикам до конца сентября.

Фото: пресс-служба Смольного