Смольный вложит в проект трамвая от Купчино до Славянки ещё 20 млрд

В пояснительной записке указали, что выявили превышение сметной стоимости.

Еще 20 млрд рублей вложит Смольный в проект трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка". Об этом стало известно из проекта постановления на сайте правительства Петербурга.

В пояснительной записке указали, что выявили превышение сметной стоимости, установленной в проектной документации, над суммой 20,4 миллиарда рублей, включая НДС 18%, в ценах IV квартала 2016 года более чем на 5%, что является особым обстоятельством и влечёт дополнительные расходы для концессионера.

В результате на развитие линии городу понадобится 25 миллиардов рублей. Остальные средства вложит частный инвестор.

Напомним, что проект рассчитан на два этапа. Сначала будет проложен 21 км сетей и возведены четыре путепровода и три моста. Трамваи будут проходить над Волковкой, Кузьминкой и Славянкой, а также пересекать транспортные магистрали. На линию выйдут современные составы, для которых также предусмотрено депо. Трамвайной линией от "Купчино" до Славянки будут пользоваться 13 миллионов пассажиров ежегодно. Поездка от станции метро "Купчино" до Славянки должна будет занимать в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте.

Ранее трамвайную линию от Шушар до Пулково запустят не позже 2029 года. Участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка".

Фото: Piter.tv

