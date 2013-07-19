Смольный выделил более 500 млн рублей на исследования и науку в 2021 году

В 2021 году на развитие научно-исследовательской сферы в Петербурге выделили более 500 млн рублей из городского бюджета. Это на 200 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Владимира Княгинина.
Наибольшую заинтересованность чиновников вызвали исследования ученых в области искусственного интеллекта и умной линзы. Внимание также привлек проект с насекомыми с сенсорными функциями, которыми можно дистанционно управлять, создание умной одежды и пр.
В этом году планируется вернуться к Blue Sky Research – комплекс исследований, направленных на решение глобальной проблемы.
Для поисков исследователей власти города хотят учредить конкурс грантов, вузы готовы поддержать мероприятие финансово.
Ранее мы писали, что в Петербурге заработал новый научный центр мирового уровня.
Фото: pixabay.com
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