Смольный ускорит строительство метро и Московско-Дунайской развязки

Дополнительные деньги будут выделены до конца года.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует перераспределить деньги внутри АИП 2021 года. Дополнительные средства будут выделены на строительство "коричневой" и "оранжевой" веток метро, а также Московско-Дунайской развязки. Проект постановления опубликован на сайте правительства Петербурга.

Согласно документу, Смольный выделит дополнительные 3,4 млрд рублей на строительство участка "коричневой" ветки от "Казаковской" до "Путиловской". 1,2 млрд пойдут на возведение участка "оранжевой" линии от "Спасской" до "Горного института".

Также изменения внесут в госконтракт по строительству Московско-Дунайской развязки. Его разрешили авансировать на 30% - на 2 млрд рублей. Кроме того, 380 млн рублей выделят на строительство подземного перехода около "Лахта Центра".

При этом будет снижено финансирование ряда других объектов. В их числе очередной этап обхода Красного Села и подготовка территории под Витебскую развязку ЗСД.

Ранее мы писали, что уставный капитал "Метростроя Северной столицы" увеличат на 12 млрд.

Фото: Piter.TV