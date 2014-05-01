Уставный капитал "Метростроя Северной столицы" увеличат на 12 млрд

2/3 суммы внесут власти Петербурга

Банк ВТБ и правительство Петербурга направят 12 млрд рублей в 2021 году на докапитализацию АО "Метрострой Северной столицы". Об этом на полях "Транспортной недели-2021" сказал председатель правления банка Андрей Костин. Его слова привел "Интерфакс".

Организация совместно с городской администрацией решили увеличить уставный капитал. Банк направит 4 млрд рублей, Петербург — 8 млрд рублей.

К 2024 году в Петербурге силами "Местростроя Северной столицы" планируют открыть три станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". На эти цели выделят 150 млрд рублей.

Ранее "Метрострой Северной столицы" пообещал финансово помочь сотрудникам в переходный период.

Фото: Piter.TV