Смольный: уровень базовой готовности не скажется на жизни петербуржцев

Cегондя в Петербурге ввели режим базовой готовности.

В петербургском правительстве рассказали, что введенные меры никак не повлияют на привычный ритм жизни горожан. Об этом написали 19 октября в телеграм-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Введённые меры никак не повлияют на привычный ритм жизни петербуржцев написали в пресс-слжубе правительства Петербурга

Напомним, что сегодня в Петербурге ввели режим базовой готовности. Мера означает, что органы исполнительной власти субъекта будут осуществлять ряд новых полномочий. Они коснутся принятия решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Ранее военное положение на новых территориях России: что известно, закроют ли границы. Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после объявления военного положения в новых регионах России. Материал будет дополняться.

Фото: Piter.tv