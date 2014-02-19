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Смольный: реновацию не будут проводить без согласия жителей
Сегодня, 21:46
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Смольный: реновацию не будут проводить без согласия жителей

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В Смольном отмечают, что добавление адреса в список реновации будет возможно только по воле собственников.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обсудил с депутатами городского Заксобрания реализацию закона о реновации. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам Линченко, еще рано говорить о включении городских домов в границы комплексного развития территорий (КРТ). Он добавил, что на данном этапе власти разрабатывают нормативно-правовую базу и создают орган, который будет заниматься данным вопросом.

В Смольном отмечают, что добавление адреса в список реновации будет возможно только по воле собственников. В итоге депутаты и чиновники договорились о совместной проработке регламента и механизмов включения "хрущёвок" в границы КРТ.

Напомним, что днем ранее в Московском районе сотни петербуржцев выстроились в очередь на подпись обращения против реновации. Жители выстроились в очередь, чтобы присоединиться к письму с требованием пересмотреть закон о реновации. Письмо получат президент России Владимир Путин, Следственный комитет, прокуратура и уполномоченный по правам человека.

Ранее юрист рассказал, что ждет жильцов включенной в программу реновации хрущевки.  Жильцов будут расселять в рамках административных границ города.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жители, реновация, хрущевка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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