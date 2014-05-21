В Московском районе сотни петербуржцев выстроились в очередь на подпись обращения против реновации

Сбор прошел с 18:00 до 20:00 на детской площадке возле школы № 351, во дворе дома № 51, корпус 3 по Витебскому проспекту.

В понедельник, 25 июля, в Московском районе петербуржцы организовали сбор подписей против закона о программе комплексного развития территории (КРТ), известном как реновация. Об этом рассказали в Telegram-канале "Реновация.Новости"

Жители выстроились в очередь, чтобы присоединиться к письму с требованием пересмотреть закон о реновации. Письмо получат президент России Владимир Путин, Следственный комитет, прокуратура и уполномоченный по правам человека.

Сбор прошел с 18:00 до 20:00 на детской площадке возле школы № 351, во дворе дома № 51, корпус 3 по Витебскому проспекту. Оставить подпись мог любой желающий.

Очевидны добавили, что на подобные встречи приходят и полицейские, они наблюдают со стороны.

Ранее юрист рассказал, что ждет жильцов включенной в программу реновации хрущевки. Жильцов будут расселять в рамках административных границ города.

Видео: Telegram / Реновация.Новости