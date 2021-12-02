Юрист рассказал, что ждет жильцов включенной в программу реновации хрущевки

Жильцов будут расселять в рамках административных границ города.

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили законопроект о комплексном развитии территорий. Хрущевки ждет реновация. Юрист по недвижимости Дмитрий Храмцов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что ждет жильцов включенной в программу реновации хрущевки.

Чтобы дом 1957-1970 годов постройки по типовым проектам включили в программу реновации, достаточно голосов 2/3 жильцов.

При этом жильцов будут расселять в рамках административных границ города, то есть пересилить могут и в Шушары, и в Колпино. Также можно воспользоваться денежной компенсацией, но она будет равнять кадастровой стоимости квартиры, которая гораздо ниже рыночной.

Фото: Piter.tv