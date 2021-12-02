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В Петербурге собираются устроить реновацию. Переселять будут из "хрущевок"
Сегодня, 16:44
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге собираются устроить реновацию. Переселять будут из "хрущевок"

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Оппозиционные депутаты проголосовали против.

Депутаты Петербурга занялись законопроектом, в котором будут прописаны правила, как владельцы жилой недвижимости в зонах комплексного развития территорий (КРТ) смогут принимать решение об участии в реновации и получать новые квартиры. Законопроект не поддержали 14 человек, из них трое воздержались.

Чтобы дом включили в КРТ, это решение должны поддержать не менее 2/3 собрания собственников. С даты запуска на голосование дается не более 60 дней. Если собственники не успеют провести голосование, дом автоматически попадет в программу. На данный момент к расселению рассматриваются дома 1957-1970 годов постройки. 

Депутат Марина Шишкина напомнила о статье 40 Конституции о том, что никто не может быть произвольно лишен жилища. По ее словам, "сырой закон" о реновации такую возможность предоставляет. 

Борис Вишневский отметил, что законопроект не гарантирует, что собственников дома переселят поблизости. Есть вероятность, что они могут попасть даже в другой район. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский ЗакС выбрал новый состав Горизбиркома. 

Фото: Piter.tv

Теги: расселение, реновация, хрущевки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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