Петербург уточнил новые правила расселения хрущевок при сносе

В Петербурге обсудили изменения в закон о комплексном развитии территорий (КРТ), касающиеся расселения хрущевок и переселения их жителей. Уточнены условия, в том числе для так называемых "домов-молчунов", а также изменения в географии расселения.

Изменения в законодательстве стали актуальными после того, как в 2025 году Госдума приняла поправки в закон "О комплексном развитии территорий". Эти изменения позволили городам федерального значения, таким как Санкт-Петербург, устанавливать свою политику по географии расселения жителей домов, подлежащих сносу.

Одна из ключевых тем обсуждения касалась "домов-молчунов", где не удалось провести общее собрание собственников для одобрения участия в программе КРТ. Согласно текущим правилам, такие дома автоматически включаются в программу. Однако проект, подготовленный петербургскими властями для внесения в Госдуму, предполагал, что "дома-молчуны" не будут включаться в программу без общего собрания собственников. В результате обсуждения на заседании штаба был поддержан первоначальный вариант, который позволяет включать такие дома в программу с дополнительным сроком для собрания.

Другим важным вопросом стала география расселения жителей сносимых хрущевок. Действующий закон разрешает переселение в любой район города, включая дальние районы, такие как Парголово или Колпино. Однако на заседании штаба был предложен более ограниченный вариант: переселение в пределах того муниципального образования, где находится дом, или в смежные районы. При этом жители получат возможность выбрать любой другой муниципалитет города, если получат письменное согласие на это.

