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На 16% выросла стоимость хрущевок в Петербурге за год
Сегодня, 16:07
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На 16% выросла стоимость хрущевок в Петербурге за год

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Средняя цена 1 кв. м. сегодня – 168 тыс. рублей. В прошлом году она составляла 145 тыс. рублей.

Квартиры в панельных домах Петербурга 1957-1970 гг. постройки стали продавать в 1,5 раза больше. На рынке недвижимости насчитывают почти 3 тыс. предложений о продаже. При этом спроса на подобное жилье не наблюдается, пишет "РБК-Петербург". 

За год стоимость квартир выросла на 16%, по данным ЦИАН. Средняя цена 1 кв. м. сегодня – 168 тыс. рублей. В прошлом году она составляла 145 тыс. рублей. По словам экспертов, купить другое жильё в Петербурге намного дороже. По итогам июля текущего года, стоимость однушек на вторичном рынке составляет почти 7 млн рублей, а двухкомнатных — около 11 млн рублей.

Ранее Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на закон о реновации.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жилье, петербург, стоиомость, хрущевки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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