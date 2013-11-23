На 16% выросла стоимость хрущевок в Петербурге за год

Средняя цена 1 кв. м. сегодня – 168 тыс. рублей. В прошлом году она составляла 145 тыс. рублей.

Квартиры в панельных домах Петербурга 1957-1970 гг. постройки стали продавать в 1,5 раза больше. На рынке недвижимости насчитывают почти 3 тыс. предложений о продаже. При этом спроса на подобное жилье не наблюдается, пишет "РБК-Петербург".

За год стоимость квартир выросла на 16%, по данным ЦИАН. Средняя цена 1 кв. м. сегодня – 168 тыс. рублей. В прошлом году она составляла 145 тыс. рублей. По словам экспертов, купить другое жильё в Петербурге намного дороже. По итогам июля текущего года, стоимость однушек на вторичном рынке составляет почти 7 млн рублей, а двухкомнатных — около 11 млн рублей.

Ранее Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на закон о реновации.

Фото: Piter.tv

