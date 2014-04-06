Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на закон о реновации

Бастрыкин попросил предоставить ему доклад после изучения жалоб горожан.

В понедельник, 22 августа, глава СК Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчиненным изучить жалобы и претензии петербуржцев, которые критикуют закон о реновации хрущевок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин попросил предоставить ему доклад после изучения жалоб горожан. В центральном аппарате СК проконтролируют исполнение поручения. В сообщении написали, что "горожан беспокоит процедура предоставления жилых помещений взамен подлежащих сносу домов, также граждане высказывают и другие опасения о градостроительных планах.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге" был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957−1970 годов.

Напомним, десятки петербуржцев пришли на встречу муниципалов поддержать обращение к Беглову по реновации. Проект поправок подготовили муниципальный депутат от "Яблока" Александр Сосновских и его коллега из КПРФ Андрей Рябко. В документе указали такие требования, как право на переселение в границах квартала, право на получение равнозначного жилья (а не компенсации) не меньшей площади и комнатности.

Депутаты указали на моменты, которые необходимо уточнить. Так, применят ли нормы закона о комплексном развитии территорий к программе РЗТ и критерий домов под снос — попадает ли кирпич или дома панели выше 5 этажей.

Фото: Следственный комитет

